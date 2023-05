Ten film wyzywa was na pojedynek. Szpady w dłoń, muszkieterowie!

Nowe otwarcie sugeruje już pierwsza scena. "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" rozpoczynają się bowiem od śmierci tytułowego bohatera. Chłopak próbuje uratować damę w opałach, a zamiast tego dostaje kulkę. Ratuje go biblia ukryta w wewnętrznej kieszeni odzienia. Wydostaje się więc z płytkiego grobu, w którym zakopali go napastnicy i rusza dalej do Paryża, aby spełnić swoje marzenia o wstąpieniu w szeregi legendarnych muszkieterów. Tak, jak chciał tego Aleksander Dumas, zaraz spotka Atosa, Portosa i Aramisa. Oczywiście, umawiając się z każdym po kolei na pojedynek.



Scenarzyści Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patelliere nie piszą "Trzech muszkieterów" na nowo i wszystko rymuje się tu z oryginałem. Żądny władzy kardynał Richelieu spiskuje przeciwko królowi, próbując podważyć jego zaufanie do królowej przy pomocy Milady de Winter i tylko główni bohaterowie mogą pokrzyżować mu plany. Fabuła jest jednak stuningowana, bo Anderson w swojej adaptacji książki Dumasa udowodnił, że klasyki nie ma sensu poprawiać. Można ją jednak urozmaicić, wzbogacić o nowe elementy, aby trafiała w gusta współczesnego widza.



