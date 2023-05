Dajcie spokój z nowym hiciorem Netfliksa. Na platformie są lepsze filmy akcji

Sercem filmu "Alias" ma być relacja Adama Franco z synem szefa grupy przestępczej, którą infiltruje jako agent pod przykrywką. Zostaje ona wygrana może w trzech scenach, z czego w każdej z nich rozmowy bohatera z chłopcem ograniczają się do wymiany dwóch zdań. Widzimy, jak protagonista opróżnia flaszkę równie szybko, co rwie się do kolejnych bójek, ale że ma gołębie serce, to musimy już uwierzyć scenarzystom na słowo. Rozwiązanie wątku rodem z "Taksówkarza" nie należy więc ani do przekonujących, ani tym bardziej satysfakcjonujących.