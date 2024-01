W trakcie castingu 62-latek miał do jednej z nich powiedzieć: Jeśli powiem, że chcę, żebyś mi ob****nęła, albo powiem, że cię zaraz zabiję, to ty, jako osoba, nie postać w filmie, nie aktorka, tylko ty, masz całkowicie wierzyć, że umrzesz, jeśli nie zrobisz tego, co chcę - miał mówić 62-latek. Aktor miał też dodać: Masz zachowywać się tak, jakby to naprawdę się działo. (...) Nie masz żadnej władzy, to ja ją mam. Nie masz nad niczym kontroli. Ja mam pełną kontrolę.