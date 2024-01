Gwiazdor "50 twarzy Greya" miał stalkera. Jamie Dornan opowiedział o przerażającym spotkaniu

W ostatnim czasie Jamie zdradzał też w wywiadach, że jego wielbiciele nie zobaczą go w produkcji, która tak jak "50 twarzy Greya" nasycona była dużą dawką erotyki. Nie chce dziwnych plotek, które mocno uderzają w jego rodzinę. Jak się jednak okazuje, mocno skłania się ku rolom superbohaterów. Aktor podkreślił też, że jest szczęśliwy w miejscu, w którym obecnie znajduje się jego kariera. Jestem szczęśliwy robiąc, to, co robię, a pewnego dnia zniknę i przez resztę życia będę grać w golfa - powiedział Dornan w wywiadzie dla The Independent. Dodajmy, że 1 stycznia na antenie BBC One zadebiutował już drugi sezon serialu z Dornanem "The Tourist".