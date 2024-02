Na co do kina w walentynki? Najlepiej na przedpremiery nie tylko dla zakochanych

Starczy tych komedii romantycznych. Jeśli ich kicz niezbyt do was przemawia, a lubicie bujać się do reggae, pozycją obowiązkowo wśród walentynkowych pokazów przedpremierowych wydaje się "Bob Marley. One Love". To mistrzowsko zagrana (nie tylko od strony muzycznej, ale też aktorsko) opowieść o tytułowym piosenkarzu, którego gitara była karabinem. Wykorzystywał ją, aby nieść przesłanie ruchu Rastafari, czym milionów słuchaczy na całym świecie zaraził swoim pięknym snem o pokoju i równości.



14 lutego film obejrzycie w kinach sieci Cinema City.



