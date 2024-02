Kto słucha reggae, ten bierze kolegę na nowy film o Bobie Marleyu

Bliżej niż do przyjmującego formę spowiedzi Eltona Johna "Rocketmana", filmowi bliżej do "Bohemian Rhapsody", w którym żyjący członkowie Queen uparli się, żeby ich wybielić kosztem Freddie'ego Mercury'ego. Wzorem "Elvisa" produkcja jest pomnikiem głównego bohatera. Świat nie zasługiwał na Boba Marleya - zdaje się mówić stojący za kamerą Reinaldo Marcus Green. Piosenkarz zostaje pokazany jako bezkompromisowy artysta, polityczny aktywista, skupiony na misji swojej muzyki, a nie komercyjnym sukcesie. Kiedy przerażeni ludzie z wytwórni pytają go, czemu nie ma go na okładce płyty "Exodus", on odpowiada: "bo nie ma powodu, żebym na niej był".



"One Love" jest tak skupione na filozofii Boba Marleya, że zapomina o człowieku. Zmieniają się miejsca, mijają lata, a główny bohater ciągle gada o tym samym, o czym śpiewa w swoich piosenkach. Gubią się przez to zwykłe ludzkie dramaty, jak chociażby zdiagnozowanie raka u artysty. Na szczęście Ben-Adir nie opiera się na zwykłym naśladownictwie muzyka, tylko ciągle wydobywa na wierzch jakiejś psychologiczne komplikacje. Po "Tajnej inwazji" po raz kolejny udowadnia w ten sposób, że jest zbyt dobrym aktorem na tak miałkie scenariusze. To on tak naprawdę ciągnie ten film do przodu, kiedy twórcy kręcą się w kółko.



Mimo pełnego mankamentów scenariusza "One Love" nie jest filmem nużącym. On ma rytm, ma nawet tempo. Potrafi porwać nie tylko ścieżką dźwiękową (choć jak to już w biografiach muzycznych często się zdarza i tutaj jest ona największą zaletą), ale też stroną wizualną. Ewidentnie chciałby być głębszy, bardziej emocjonalny, w czym przeszkadza miłość twórców do tytułowego muzyka. Widać bowiem, że za produkcję odpowiadają fani Boba Marleya i do fanów Boba Marleya jest ona kierowana. Ich grona raczej jednak nie powiększy.



"Bob Marley: One Love" w kinach od 16 lutego.