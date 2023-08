"Warrior Nun" jednak nie dostanie 3. sezonu. Twórcy szykują coś znacznie lepszego

„Warrior Nun” to ceniony serial Netfliksa - zaskarbił sobie sympatię widzów i krytyków, a także doczekał się niemałego grona wiernych fanów. Mimo tego produkcja nie spełniła oczekiwań serwisu, wobec czego anulowano ją po 2. sezonie (swoją drogą - zacznie lepszym, niż „jedynka”).



Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się, że kampania zrozpaczonych fanów - „Save Warrior Nun” - przyniosła spektakularne efekty. Reżyser i scenarzysta tytułu, który współtworzyła m.in. Agnieszka Szumowska, poinformował na Twitterze, że „dzięki połączonym głosom, pasji i niesamowitym wysiłkom serial powróci - i będzie jeszcze bardziej epicki”. Nie dowiedzieliśmy się jednak, czy to Netflix zmienił zdanie odnośnie produkcji, czy inny koncern odkupił prawa do tytułu - dopiero po pewnym czasie źródła The Hollywood Reporter doniosły, że wskrzeszenie serii nie odbędzie się w jej pierwotnym domu. Tak czy inaczej, po upublicznieniu powyższej informacji wszyscy zakładali kontynuację pod postacią 3. sezonu. Okazuje się jednak, że nowa seria nie powstanie.



