Nie lekceważcie mocy sprawczej fanów. Netflix anulował ten serial - oni go uratowali

Póki co nie wiemy, czy to Netflix zmienił zdanie, czy raczej ktoś odkupił od koncernu prawa do serialu. Tak czy inaczej - 3. sezon jest już pewny, a to jest najważniejsze. Przypomnę, że jest to unikalna produkcja skupiona na kilku ciekawych tematach społecznych, przede wszystkim jednak na soczystym mordobiciu. Oto Ava i Wojowniczki Zakonu muszą znaleźć sposób, aby pokonać anioła Adriela, który próbuje dokooptować grupę swoich wyznawców do dominującego na Ziemi kościoła.



Czekamy na kolejne informacje dotyczące kontynuacji.