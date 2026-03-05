REKLAMA
Nowości Netfliksa na weekend. Kosmiczne kino sci-fi nadchodzi

Pierwszy tydzień marca chyli się ku końcowi. Netflix nieźle go sobie rozplanował, biorąc pod uwagę premiery, jakie zafunduje swoim subskrybentom. Przedstawiamy najciekawsze nowości serwisu, które warto obejrzeć w nadchodzący weekend.

Adam Kudyba
Netflix głośnymi tytułami stoi - to prawda znana nie od dziś. Zarówno czołówkę dostępnych na platformie filmów, jak i seriali, stanowią znane i mocne jakościowo tytuły. W przypadku tej pierwszej grupy lejce trzymają m.in. "Zatrzymać pożar", "Przesilenie zimowe" czy "Twój na zawsze", a jeśli chodzi o seriale, to jest nawet mocniej: tu prym wiodą "Bridgertonowie", "Ołowiane dzieci" i "Nocny agent". Co tym razem ma szansę, by zamieszać w rankingach? Oto nowe pozycje, które przejmą Netfliksa w ten weekend.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

Vladimir

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Julia May Jonas
  • Obsada: Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery, Jessica Henwick

To produkcja szczególna, bowiem autorka materiału źródłowego (książki o tym samym tytule) jest również twórczynią serialu. Zapowiadany jest on jako komediodramat, którego główną bohaterką jest pewna profesorka (Weisz). Kobieta z czasem popada w obsesję i niezdrową fascynację, a jej obiektem jest tytułowy Vladimir (Woodall) - młody powieściopisarz, który przybywa na kampus. Zapowiada się intensywna, może nawet kontrowersyjna historia z romansem w tle. Nie od dziś wiadomo, że takie na platformie mają powodzenie.

Od 5 marca w Netfliksie.

Maszyna do zabijania

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 107 minut
  • Reżyseria: Patrick Hughes
  • Obsada: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Esai Morales
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Ostatnimi czasy przyzwyczailiśmy się do oglądania Alana Ritchsona spuszczającego łomot zbirom i używającego swojej wyjątkowej postury, by ich straszyć. Tym razem aktor wskoczy w mundur i będzie musiał zmierzyć się z gatunkiem science fiction. Wciela się bowiem w żołnierza armii Stanów Zjednoczonych. Podczas ostatniego etapu selekcji do US Army Ranger, ćwiczenia elitarnego zespołu przeradzają się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem - oddział natrafia bowiem na tajemniczą, pozaziemską siłę.

Od 6 marca w Netfliksie.

Morderca z TikToka

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Hector Muniente, Antonio Diaz Perez

To dwuczęściowy, hiszpański dokument, opowiadający o zniknięciu 42-letniej Esther Estepy. Kobiet zaginęła po podróży, podczas której poznała podróżnika tworzącego treści w social mediach. Nie mogąc osiągnąć celu w poszukiwaniach, rodzina i przyjaciele starają się zrekonstruować wydarzenia na podstawie wiadomości, filmów i innych cyfrowych śladów, które mają szanse naprowadzić ich na to, co się tak naprawdę stało z Esther.

Od 6 marca w Netfliksie.

Jądro Ziemi

  • Rok produkcji: 2003
  • Czas trwania: 155 minut
  • Reżyseria: Jon Amiel
  • Obsada: Aaron Eckhart, Hilary Swank, Delroy Lindo, Stanley Tucci
  • Ocena IMDb: 5.5/10

Lata około-dwutysięczne przyniosły nam niemało katastroficznego kina. Jednym z jego słynnych reprezentantów jest właśnie ten film. Tytułowe jądro Ziemi przestaje się obracać, w związku z czym zanika pole magnetyczne, co z kolei doprowadza do serii katastrof naturalnych. W głąb planety zostaje wysłana ekspedycja, której celem jest dotarcie do jądra, zrzucenie tam ładunków wybuchowych i powrót, by przeżyć. Jak nietrudno się spodziewać, to szalenie ryzykowna i niebezpieczna misja.

Od 6 marca w Netfliksie.

Outlander, sezon 8

  • Lata emisji: 2014-26
  • Liczba sezonów: 8
  • Twórcy: Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore
  • Obsada: Caitríona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin
  • Ocena IMDb: 8.3/10

Przed nami wielki finał - ósmy sezon "Outlandera", kultowej już produkcji łączącej gatunki romansu, kina kostiumowe oraz sci-fi, będzie tym ostatnim. Do głównych ról powracają Heughan i Balfe. Ich Jamie i Claire wracają do Fraser's Ridge. Orientują się, że zaszły w nim znaczące zmiany, a ich dom nie jest bezpieczny. Bohaterów czeka zmierzenie się z konfliktem zbrojnym, walka z intruzami, wychodzące na jaw rodzinne sekrety i osobiste poświęcenia.

Od 7 marca w Netfliksie.

05.03.2026 18:33
