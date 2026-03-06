REKLAMA
Czy film Peaky Blinders się udał? Opinie są jednogłośne

Fani nazwiska Shelby zdecydowanie mają na co czekać - już niebawem w ofercie Netfliksa pojawi się "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", film stanowiący kontynuację tego, co dotychczas widzieliśmy w serialu. Krytycy, którzy mieli już szansę go zobaczyć, są dość jednogłośni - powrót do świata Shelbych jest udany.

Adam Kudyba
peaky blinders niesmiertelny opinie
Choć Cillian Murphy zdobył Oscara za wybitną rolę w "Oppenheimerze", dla wielu jest on przede wszystkim ikonicznym, kultowym odtwórcą roly Tommy'ego Shelby'ego - lidera gangu Peaky Blinders, który działa w Birmingham. Serial emitowano przez niemal 10 lat, a ostatni sezon trafił na Netfliksa w 2022 roku. Jeszcze wiele miesięcy temu wydawało się, że powrót do tego świata jest już raczej niezbyt wykonalnym pomysłem. Rzeczywistość okazała się jednak łaskawa, a m.in. dzięki wspólnym staraniom Stevena Knighta i Cilliana Murphy'ego stan rzeczy jest taki, że "Nieśmiertelny" już za moment wkroczy na Netfliksa.

Peaky Blinders powraca z filmem. Pierwsze opinie zgodne

Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. "Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…" - tak brzmi oficjalny opis "Nieśmiertelnego".

Zapowiada się intrygująco, co tylko potwierdzają krytycy, mający już seans tego filmu za sobą. Na serwisie Rotten Tomatoes łączna nota przyznana przez tę grupę aktualnie wynosi 93%. Biorąc pod uwagę, że jest to wynik będący sumą blisko 30 recenzji, nie ma wątpliwości co do tego, że nawet mimo pewnych obiekcji, zdecydowana większość uznaje ten film za świetny. Oto najciekawsze opinie, które do tej pory ujrzały światło dzienne.

Hanna Flint z IGN Movies stwierdza, że "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" to film, który ma spore szanse spodobać się fanom serialu:

"Nieśmiertelny" być może nie odkrył Ameryki na nowo [...] ale spełnia większość oczekiwań fanów "Peaky Blinders", a Murphy i reszta grają rewelacyjnie.

Brian Viner z Daily Mail idzie nawet o krok dalej, twierdząc, że Steven Knight, odpowiadający za scenariusz, przeskoczył i tak wysoką poprzeczkę, którą jako twórca serialu, sam ustanowił:

Twórca "Peaky Blinders", Steven Knight, przewyższył samego siebie - a to jest bardzo wysoki poziom - tworząc wciągającą, pełną akcji historię, której akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Film doskonale sprawdza się jako samodzielna produkcja, niezależnie od tego czy oglądałeś serial. Jeśli oglądałeś, docenisz ewolucję Tommy'ego Shelby'ego [...] Jest to niezwykle przyjemny i satysfakcjonujący film.

Nick Schager z The Daily Beast podkreśla za to ikoniczność kultowej roli Cilliana Murphy'ego:

Porywająca elegia na cześć sagi o przestępczym świecie w pełnym tego słowa znaczeniu, a w szczególności na temat bezwzględnego i udręczonego gangstera, który w rękach wprawnego Murphy'ego stał się niekwestionowaną ikoną kryminału.

Zaki Hasan z San Francisco Chronicle zauważa natomiast, że choć film jest dobry, to serialowy finał przewyższa go poziomem:

Choć najnowsza odsłona jest przemyślana i poruszająca, nie ustępuje w niczym eleganckiemu finałowi, jaki serial zafundował Tommy'emu cztery lata temu.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" wchodzi do oferty Netfliksa 20 marca.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

zdjęcie główne: materiały prasowe Netfliksa

06.03.2026
06.03.2026 10:21
Tagi: Cillian MurphyFilmy NetflixPeaky BlindersSteven Knight
