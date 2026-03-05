REKLAMA
Najlepszy film 2025 roku dostanie sequel? Rozmowy już trwają

Ten film rozłożył krytyków na łopatki. Stał się regularnym gościem topek najlepszych tytułów zeszłego roku. Teraz okazuje się, że "Jedna bitwa po drugiej" może dostać sequel skupiony wokół jednej postaci. Nominowana do Oscara aktorka rozmawia na ten temat z reżyserem.

Rafał Christ
jedna bitwa po drugiej sequel pta co obejrzeć premiera
"Jedna bitwa po drugiej" skupia się na losach Boba Fergusona - byłego rewolucjonisty, który po latach życia w paranoi i ukryciu, musi uchronić córkę przed dawnym wrogiem. Fabuła powstała na kanwie powieści "Vineland", ale scenarzysta i reżyser Paul Thomas Anderson nie trzyma się sztywno prozy Thomasa Pynchona. Podąża raczej własną ścieżką, serwując nam luźną i uwspółcześnioną adaptację oryginału.

Podejście Paula Thomasa Andersona spodobało się krytykom. Dzięki temu "Jedna bitwa po drugiej" przewijała się w licznych topkach najlepszych filmów 2025 roku (bardzo często zajmowała nawet pierwsze miejsce). Swoją wartość udowodniła podczas ogłaszania nominacji do Oscarów. Zebrała ich aż 13. Ma przy tym szansę na statuetkę w tej najważniejszej kategorii - dla najlepszego filmu. Czy ją otrzyma? Przekonamy się już w nocy z 15 na 16 marca.

"JEDNĄ BITWĘ PO DRUGIEJ" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
JEDNA BITWA PO DRUGIEJ
HBO Max
Jedna bitwa po drugiej - czy będzie sequel?

Tymczasem pojawiła się informacja, że "Jedna bitwa po drugiej" może doczekać się sequela. Miałby on skupiać się na losach Perfidii - byłej partnerki głównego bohatera i matki jego córki. W niedawnej rozmowie z IndieWire zdradziła to nominowana do Oscara aktorka, która się w nią wciela. Powiedziała ona, że rozmowy na ten temat już się odbywają.

Czasami żartuję sobie z Paulem [Thomasem Andersonem]. Mówię: "musimy zobaczyć, co Perfidia robiła przez te 16 lat". Ale Perfidia i Willa [córka bohaterki] będą potrzebowały wspólnych scen. Kiedy w ostatniej scenie Willa wychodzi przez drzwi, zastanawia mnie, dokąd tak naprawdę zmierza. Idzie uwolnić Deandrę [jedną z rewolucjonistek]? Czy może odnaleźć swoją mamę? Uwielbiam, że daje to nadzieję i robi odrobinę miejsca na część drugą

- mówi Teyana Taylor w przywołanym wywiadzie.

Żarty żartami, ale dopytywana przez dziennikarza Teyana Taylor przyznaje też, że rozmowy są "bardzo, bardzo prawdziwe". Aktorka przyznaje, że aktualnie wręcz błaga Paula Thomasa Andersona, aby zrobił ten sequel. "Błagam go, żeby nam to dał" - mówi.

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
05.03.2026 12:03
Tagi: Co obejrzeć?Oscarypaul thomas anderson
