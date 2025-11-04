Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD

Ładowanie...

W tym roku wśród najgłośniejszych i najlepiej ocenianych produkcji znalazł się film "Wielki marsz" w reżyserii Francisa Lawrence'a. Nie dało się nie słyszeć na jego temat przychylnych opinii - szczególnie tych, które dotyczyły warstwy symbolicznej i metaforycznej. "Wielki marsz" to bowiem nic innego jak obraz współczesnych Stanów Zjednoczonych, okraszony wątkiem toksycznej męskości. To obraz wyprany z widowiskowości, ale uderzający w czułe i wrażliwe punkty widzów.

REKLAMA

Wielki marsz: gdzie obejrzeć online? Jedna z najlepszych adaptacji Stephena Kinga trafiła do VOD

Film jest adaptacją powieści, którą King napisał jeszcze jako 19-letni student pod pseudonimem Richard Bachman. Od tamtego czasu sama książka czekała na wydanie jeszcze około dekadę. Fabuła tego dystopijnego obrazu skupia się na 50 młodych mężczyznach, którzy wyruszają w długi marsz. Stale obserwowani są oni przez uzbrojonych żołnierzy, a za nimi suną wojskowe pojazdy. Ten, kto dotrze do mety, otrzyma nagrodę w postaci fortuny i możliwości spełnienia jednego życzenia. Problem w tym, że nie wiadomo, gdzie ta meta się znajduje - jest ona brutalnie wyznaczana na bieżąco.

Zgodnie z zasadami zwycięży bowiem ten, kto jako ostatni utrzyma się na nogach i zachowa narzucone z góry tempo. Oznacza to, że postoje (nawet te spowodowane zmęczeniem czy zasłabnięciem), zmiana kierunku, zwolnienie lub przyspieszenie tempa, będą skutkowały tym, że dany uczestnik musi zostać wyeliminowany. Nie oznacza to jednak odesłania do domu czy przyzwolenia na odłączenie się od grupy - mężczyzna, który złamie zasady, zostaje zlikwidowany poprzez strzał w głowę.

Trzymająca w napięciu produkcja jest uważana za jedną z najlepszych adaptacji powieści Stephena Kinga. Oznacza to, że fani pisarza koniecznie muszą rzucić na nią okiem. "Wielki marsz" zniknął już z wielkich ekranów, ale na szczęście po niecałych 2 miesiącach od daty kinowej premiery w Polsce jest już dostępny w VOD. Na ten moment można go obejrzeć w opcji wypożyczenia w następujących serwisach:

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 04.11.2025 13:08

Ładowanie...