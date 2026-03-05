To oni zagrają w 2. sezonie Rycerza Siedmiu Królestw. Jest i Vesemir

Ładowanie...

Nie ma co owijać w bawełnę - "Rycerz Siedmiu Królestw" to jedno z największych odkryć ostatnich miesięcy. Serial osadzony w uniwersum "GoT", powiązany z tym światem, ale jednocześnie unikający spektakli o wielkich rozmiarach na rzecz narracji zdecydowanie bliższej ziemi, koncentrującej się na relacji dwóch głównych bohaterów - aspirującego rycerza Dunka i jego giermka, Jajo. Obaj zdobyli serca publiczności i krytyków swoimi niezwykle emocjonującymi występami.

Obsada Rycerza Siedmiu Królestw się rozrasta. 2. sezon wygląda obiecująco

Wiemy, że z Dunkiem i Jajem jeszcze przyjdzie nam się spotkać - 2. sezon został dawno potwierdzony, a zdjęcia do niego trwają - rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Przewiduje się, że trafi on do HBO Max w styczniu 2027 roku. Nowa odsłona "Rycerza Siedmiu Królestw" rozegra się rok po dotychczasowych wydarzeniach. Główni bohaterowie, którzy przeczekali epidemię wiosennej zarazy, zaciągną się do służby u zubożałego rycerza, ser Eustace’a Osgreya.

HBO Max przyszykowało dla fanów serialu kilka niespodzianek. A dokładniej trzy, bo tyle (póki co) wynosi liczba nowych członków obsady. Jak informuje Deadline, mowa m.in. o postaci wspomnianego ser Eustace'a, w którego wcieli się Peter Mullan (Vesemir z "Wiedźmina", Durin III z "Pierścieni władzy"). Na małym ekranie zobaczymy również postać ser Bennisa, którego zagra Babou Ceesay ("Obcy: Ziemia", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"). Lady Rohanne zostanie zaś sportretowana przez Lucy Boynton ("The Greatest Hits", Zło we mnie"), którą mainstreamowa publiczność może pamiętać z roli Mary Austin w "Bohemian Rhapsody".

Mimo tego, że na 2. sezon "Rycerza" jeszcze trochę poczekamy a prace trwają, o uniwersum "Gry o tron" nie jest i nie będzie cicho. Za kilka miesięcy uświadczymy premiery 3. sezonu "Rodu smoka", a kilka dni temu ogłoszono, że Beau Willimon ("Andor") przedstawił w Warner Bros. swoją koncepcję filmu osadzonego w świecie "Gry o tron". Na wszystkie wymienione projekty będziemy czekać z nadzieją na jak najlepszy poziom.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat „Rycerza Siedmiu Królestw”, to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w „Grze o tron”, wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z „GoT”, dlaczego Baleor ma czarne włosy oraz o co chodziło w Rebelii Blackfyre'ów?

05.03.2026

