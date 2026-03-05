REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

To oni zagrają w 2. sezonie Rycerza Siedmiu Królestw. Jest i Vesemir

"Rycerz Siedmiu Królestw" prędko zyskał uwielbienie fanów "Gry o tron", ale także tych nieobeznanych dotychczas z potężnym uniwersum. Wiemy już, że świeżo upieczony hit HBO Max powróci z nowym sezonem. Dunka i Jajo czekają w nim nowe wyzwania, a także nowe postacie, które staną na ich drodze.

Adam Kudyba
rycerz siedmiu krolestw obsada
REKLAMA

Nie ma co owijać w bawełnę - "Rycerz Siedmiu Królestw" to jedno z największych odkryć ostatnich miesięcy. Serial osadzony w uniwersum "GoT", powiązany z tym światem, ale jednocześnie unikający spektakli o wielkich rozmiarach na rzecz narracji zdecydowanie bliższej ziemi, koncentrującej się na relacji dwóch głównych bohaterów - aspirującego rycerza Dunka i jego giermka, Jajo. Obaj zdobyli serca publiczności i krytyków swoimi niezwykle emocjonującymi występami.

REKLAMA

Obsada Rycerza Siedmiu Królestw się rozrasta. 2. sezon wygląda obiecująco

Wiemy, że z Dunkiem i Jajem jeszcze przyjdzie nam się spotkać - 2. sezon został dawno potwierdzony, a zdjęcia do niego trwają - rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Przewiduje się, że trafi on do HBO Max w styczniu 2027 roku. Nowa odsłona "Rycerza Siedmiu Królestw" rozegra się rok po dotychczasowych wydarzeniach. Główni bohaterowie, którzy przeczekali epidemię wiosennej zarazy, zaciągną się do służby u zubożałego rycerza, ser Eustace’a Osgreya.

HBO Max przyszykowało dla fanów serialu kilka niespodzianek. A dokładniej trzy, bo tyle (póki co) wynosi liczba nowych członków obsady. Jak informuje Deadline, mowa m.in. o postaci wspomnianego ser Eustace'a, w którego wcieli się Peter Mullan (Vesemir z "Wiedźmina", Durin III z "Pierścieni władzy"). Na małym ekranie zobaczymy również postać ser Bennisa, którego zagra Babou Ceesay ("Obcy: Ziemia", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"). Lady Rohanne zostanie zaś sportretowana przez Lucy Boynton ("The Greatest Hits", Zło we mnie"), którą mainstreamowa publiczność może pamiętać z roli Mary Austin w "Bohemian Rhapsody".

Mimo tego, że na 2. sezon "Rycerza" jeszcze trochę poczekamy a prace trwają, o uniwersum "Gry o tron" nie jest i nie będzie cicho. Za kilka miesięcy uświadczymy premiery 3. sezonu "Rodu smoka", a kilka dni temu ogłoszono, że Beau Willimon ("Andor") przedstawił w Warner Bros. swoją koncepcję filmu osadzonego w świecie "Gry o tron". Na wszystkie wymienione projekty będziemy czekać z nadzieją na jak najlepszy poziom.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat „Rycerza Siedmiu Królestw”, to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w „Grze o tron, wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z „GoT”, dlaczego Baleor ma czarne włosy oraz o co chodziło w Rebelii Blackfyre'ów?

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
05.03.2026 09:46
Tagi: Gra o tronHBO MaxRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
9:46
To oni zagrają w 2. sezonie Rycerza Siedmiu Królestw. Jest i Vesemir
Aktualizacja: 2026-03-05T09:46:45+01:00
9:36
Projekt Hail Mary bez zielonego ekranu. Nie mogę się doczekać tych efektów
Aktualizacja: 2026-03-05T09:36:33+01:00
21:01
Panna Młoda! to czyste szaleństwo. Właśnie po to płacę za kino
Aktualizacja: 2026-03-04T21:01:00+01:00
18:47
Stary Holmes to teraz Młody Sherlock. Guy Ritchie w formie
Aktualizacja: 2026-03-04T18:47:55+01:00
17:16
Wielki marsz trafi do streamingu. To jedna najlepszych adaptacji Kinga
Aktualizacja: 2026-03-04T17:16:29+01:00
16:36
Nowy film Bradleya Coopera nie dostanie Oscara, ale moje serce zdobył
Aktualizacja: 2026-03-04T16:36:42+01:00
16:01
Dobrze, że ten thriller wyszedł w całości. Wciąga tak, że nie dałabym rady czekać
Aktualizacja: 2026-03-04T16:01:04+01:00
13:59
Kto zagra Voldemorta w serialu Harry Potter? Numer jeden odpadł
Aktualizacja: 2026-03-04T13:59:17+01:00
13:47
Wracamy do Hawkins. Będzie jeszcze jedna produkcja Stranger Things
Aktualizacja: 2026-03-04T13:47:40+01:00
12:10
Nowe sci-fi z błyskawiczną premierą na Prime Video. Ten film zaskakuje
Aktualizacja: 2026-03-04T12:10:01+01:00
10:58
Wybitny reżyser chwali nowe science fiction. Projekt Hail Mary rzucił go na kolana
Aktualizacja: 2026-03-04T10:58:12+01:00
10:29
Serial Star Wars miał pokazać inne oblicze Yody. Już widzę jak wam żyłka pęka
Aktualizacja: 2026-03-04T10:29:19+01:00
9:32
Obecnie nie ma lepszego dreszczowca. Po ostatnim odcinku będziecie płakać
Aktualizacja: 2026-03-04T09:32:30+01:00
19:22
Katastroficzne widowisko już na VOD. Przed chwilą wbijało w ziemię na wielkich ekranach
Aktualizacja: 2026-03-03T19:22:00+01:00
18:33
Netflix brata się z HBO Max. Przejął niedoceniony klejnot
Aktualizacja: 2026-03-03T18:33:00+01:00
18:28
HBO Max stanie się częścią giga-serwisu. Właśnie się zaczęło
Aktualizacja: 2026-03-03T18:28:39+01:00
16:55
Obejrzałam Oskarżoną Netfliksa. Tandeta to komplement
Aktualizacja: 2026-03-03T16:55:00+01:00
16:01
Prime Video w marcu rozbije bank. Mocarna lista nowości
Aktualizacja: 2026-03-03T16:01:41+01:00
15:23
Chyra jako Jan Paweł II, Ruffalo w roli głównej. Tak wygląda Santo Subito!
Aktualizacja: 2026-03-03T15:23:05+01:00
13:02
Co dalej po Marshals? Nowe seriale Yellowstone nadchodzą
Aktualizacja: 2026-03-03T13:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA