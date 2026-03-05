Must Be The Music powraca. Kiedy premiera 13. edycji?
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią powracające na telewizyjne anteny, programy rozrywkowe. Jednym z nich jest "Must Be The Music". Kiedy zobaczymy nową edycję muzycznego show?
"Must Be The Music" było niewątpliwym telewizyjnym hitem mojego dzieciństwa. Emitowany w latach 2011-16 program dawał rozrywkę, ale również pole do popisu przyszłym gwiazdom polskiej sceny muzycznej, takim jak Kasia Moś, zespół LemON, Piękni i Młodzi czy Enej. Decyzja o jego przywróceniu na antenę po niemal 10 latach przerwy okazała się celna, a grono finalistów 12. edycji niezwykle mocne. Ostatecznie zwycięzcami okazali się Alien i Majtis, drugie miejsce zajął duet Kuba i Kuba, trzecie miejsce zaś przypadło Bonawenturze. Do finału zakwalifikowali się również Gracjana Górka, Dawid Dubajka, Weronika Ryba, Helena Ciuraba i Zosia Karbowiak.
Must Be The Music wraca w tym tygodniu. Kiedy premiera?
Polsat zdecydowanie ma silne karty w ręku. Tak jak TVP emituje "The Voice Kids", a TVN "Mam Talent", tak i telewizja zarządzana przez Edwarda Miszczaka nie próżnuje. Jesteśmy świeżo po premierze najnowszego "Tańca z gwiazdami", a to dopiero początek. Już w tym tygodniu na ekrany telewizorów w całej Polsce, po rocznej przerwie powróci "Must Be The Music" - muzyczne talent show, które gromadzi nie tylko wokalistów, ale również szeroko pojętych twórców muzyki.
13. edycja programu zadebiutuje lada dzień. Nowa odsłona "Must Be The Music" zostanie po raz pierwszy wyemitowana w piątek 6 marca o 21:00. To pewna zmiana - poprzednia edycja była emitowana w ten sam dzień tygodnia, ale o nieco wcześniejszej porze. W związku z tą informacją radzimy zarezerwować piątkowy wieczór - wrażeń, zwłaszcza muzycznych, z pewnością nie zabraknie.
Skoro program wraca na antenę, to jawi się pytanie: w jakim składzie? Polsat wyszedł z założenia, że zwycięskiego składu się nie zmienia, w związku z czym za jurorskim stołem ponownie zasiądą:
- Dawid Kwiatkowski - piosenkarz, były juror "The Voice Kids"
- Natalia Szroeder - piosenkarka, autorka tekstów, zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami"
- Miuosh - raper, producent muzyczny, autor tekstów
- Sebastian Karpiel-Bułecka - piosenkarz, skrzypek, członek zespołu Zakopower
Zmian nie będzie również, jeśli chodzi o grono prowadzących. Gospodarzami programu ponownie będzie tercet złożony z Macieja Rocka, Patricii Kazadi oraz Adama Zdrójkowskiego.
zdjęcie główne: strona internetowa Telewizji Polsat