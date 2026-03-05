Nowe daty na koncert Pitbulla. Ale nie w Warszawie

Ładowanie...

Marzenia fanów Pitbulla się spełniły - w minionym roku ogłoszono, że Mr. Worldwide wraca do Polski i tym razem wystąpi on w Warszawie na PGE Narodowym 23 lipca 2026 roku. Wcześniej dał on niezapomniane show na krakowskiej Tauron Arenie.

Popyt na bilety był bardzo wysoki i nie wszystkim chętnym udało się dorwać wejściówki na koncert. Lada moment nadarzy się jednak okazja, by spróbować je kupić raz jeszcze - Pitbull ogłosił, że jeszcze w tym roku zagra w Polsce 2 dodatkowe koncerty.

REKLAMA

Pitbull w Polsce 2026 - 2 nowe daty na koncert w Łodzi i Gdańsku

W mediach społecznościowych Live Nation pojawiło się ogłoszenie, że poza Warszawą Pitbull zagra jeszcze 2 dodatkowe koncerty w Gdańsku i Łodzi. Koncert w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się 27 listopada 2026, z kolei występ w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie został zaplanowany na 3 grudnia 2026 roku.

Odpowiadając na nieustanne prośby fanów z całej Europy, Pitbull powraca na Stary Kontynent z nowymi koncertami w ramach swojej wielkiej trasy "I'M BACK". Po serii międzynarodowych występów, które okazały się wielkim sukcesem, oraz akcji fanów, która zamieniła areny w morze łysych czepków, Pitbull zamierza zapewnić kolejną elektryzującą, wielopokoleniową imprezę na żywo, pełną rozpoznawalnych hitów z całej swojej kariery - pisze organizator.

Przedsprzedaż biletów na stronie artysty odbędzie się w środę, 11 marca o godzinie 10:00. W przedsprzedaży mogą wziąć również udział posiadacze kart Mastercard wydanych przez Bank Pekao S.A. - osoby te bedą mogły kupić bilet od 11 marca od godziny 10:00 do 13 marca do godziny 9:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się z kolei w czwartek, 12 marca o godzinie 10:00, a przedsprzedaż Spotify - w czwartek, 12 marca o godzinie 12:00.

Sprzedaż ogólna została zaplanowana na piątek, 13 marca na godzinę 10:00. Bilety będzie można zakupić na stronie LiveNation.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 05.03.2026 12:58

Ładowanie...