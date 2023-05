Jak wiemy, odstępstwa względem materiału źródłowego nie muszą być złe, czasem bywają wręcz wskazane i konieczne. Niestety, doskonale znamy przypadki, gdy twórcy nagle dawali ponieść się szalonej inwencji i wprowadzali w życie cudaczne modernizacje - nie tylko zbędne, lecz także obniżające jakość opowieści. A nieraz wręcz sabotujące spójność całej historii. Tak właśnie było w przypadku 2. sezonu - co wydaje się o tyle ciekawe, że największa krytyka spadła na "jedynkę" właśnie ze względu na zmiany, jakkolwiek większość epizodów trzymała się oryginału. Kontynuacja to zupełnie inna historia, fanfik, wariacja - i to taka, która nie broni się nawet jako dzieło autonomiczne. Ot, plac zabaw dla niekompetentnych scenarzystów.



Dosłownie każda z wprowadzonych zmian (nie mówię o kilku oryginalnych pomysłach, które miały pewien potencjał) odbiła się serialowi czkawką. Wypowiedzi Lauren S. Hissrich i odejście Henry'ego Cavilla zdawały się potwierdzać, że twórcy nie zamierzają wyciągnąć wniosków z popełnionych błędów. A przecież niepotrzebny i mieszający w lore "Rodowód krwi" - okropny i jeden z najniżej ocenianych seriali Netfliksa - był ostatecznym potwierdzeniem tego, że obrana przez twórców droga prowadzi donikąd. To opowieść osadzona w świecie, którego twórcy nie rozumieją i nie szanują; nie mają aspiracji, by przynajmniej spróbować tchnąć w niego ducha opowieści Andrzeja Sapkowskiego. Co - biorąc pod uwagę progresywny charakter całej opowieści i czerpiący z różnorodnych kultur worldbuilding - nie powinno być dla Netfliksa aż tak trudne.



Nic dziwnego, że zainteresowanie serialowym uniwersum spadło, a polscy odbiorcy są nastawieni do 3. sezonu (ostatniego z Cavillem) bardzo sceptycznie. Drogę, jaką w oczach fanów pokonał serial Netfliksa, najlepiej pokazuje porównanie facebookowego wpisu Platige Image z odbiorem pierwszego zwiastuna "trójki". Internauci zbombardowali materiał negatywnymi ocenami i komentarzami, wyśmiewającymi fabułę. Pod koniec kwietnia jeden z użytkowników Twittera porównał noty: ponad 202 tys. negatywnych reakcji i zaledwie 52 tys. reakcji pozytywnych. Ale czy można się temu dziwić? W gruncie rzeczy największym i kluczowym wymaganiem większości widzów było solidne (co nie oznacza: "czołobitnie wierne") odwzorowanie cenionych książek oraz podejście do nich z szacunkiem i zrozumieniem. Nadzieje okazały się płonne.