A więc jednak. W 3. sezonie "Wiedźmina" Jaskier będzie miał romans z mężczyzną

Pierwsze odcinki 3. sezonu "Wiedźmina" już w przyszłym miesiącu zadebiutują na platformie Netflix. Fani wyczekują go z ekscytacją i dużą dozą niepokoju, bo w końcu to ostatnia odsłona serialu z Henrym Cavillem w roli głównej. Zapowiadając jakiś czas temu heroiczne pożegnanie aktora, showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich zapewniała, że ma to być "najbliższa książkom rzecz" jaką kiedykolwiek zrobili twórcy produkcji. Na pewno? Najnowsze doniesienia na temat wątku Jaskra z pewnością na to nie wskazują.



W książkach Andrzeja Sapkowskiego bard jest znanym pogromcą niewieścich serc. Już od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki, że w serialu Netfliksa ma okazać się biseksualny. Teraz się potwierdzają. Według wiarygodnych źródeł w 3. sezonie "Wiedźmina" Jaskier nawiąże romans z mężczyzną. W dodatku nie będzie to przypadkowy bohater.



