Wampir Regis obsadzony! W 4. sezonie „Wiedźmina” zagra go znany aktor, ale fani pewnie będą narzekać

Prace nad 4. sezonem "Wiedźmina" już trwają: scenariusze gotowe, preprodukcja startuje w tym miesiącu, a rozpoczęcia zdjęć możemy oczekiwać na przełomie marca i kwietnia 2024 roku. Netflix powoli zaczyna przypominać fanom o swojej serii; zbliża się czas, w którym do sieci zaczną spływać nowinki dotyczące nowych nazwisk w obsadzie.



Dziś niespodziewanie poznaliśmy odtwórcę jednej z kluczowych ról - mowa o cyruliku i wampirze Regisie, potężnym członku drużyny Geralta, którego uwielbiają chyba wszyscy fani prozy Andrzeja Sapkowskiego. Można było przypuszczać, że twórcy spróbują zaangażować do tego występu większe nazwisko - i tak też się stało. Jednocześnie raz jeszcze zagrali na nosach tym, dla których kolor skóry członków obsady to duży problem. Ups!



Czytaj więcej o "Wiedźminie" w Spider's Web: