Z okazji Dnia Ojca weź tatę na ten film. "Wszystko o moim starym" to w sumie zabawna komedia

Twórcy "Wszystko o moim starym" dali z kolei role rodziców Ellie - Kim Cattrall, do tej pory najbardziej znanej z roli charyzmatycznej i przezabawnej Samanthy w "Seksie w wielkim mieście". Filmowa bohaterka Cattral, Tigger czasem jest niemal wręcz identyczna, co jej serialowa Samantha: w mimice, gestach czy energii, jednak to w ogóle nie przeszkadza. Myślę, że fani Samanthy z "Seksu w wielkim mieście" będą wręcz zachwyceni, tym bardziej, że jak wiadomo, Cattrall odrzuciła rolę w nowej odsłonie hitowego serialu HBO. Z kolei ojca Billa Collinsa zagrał David Rasche, którego jeszcze niedawno fani mogli oglądać w "Sukcesji", gdzie wcielił się postać Karla, dyrektora finansowego Waystar Royco i pracownika Logana Roya. We "Wszystko o moim starym" to on jest szefem szefów, który może wszystko.