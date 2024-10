„Wybraniec” - film o początkach Donalda Trumpa - to jedna z najbardziej wyczekiwanych i kontrowersyjnych zarazem premier tego roku. Już po pokazach w Cannes (nawiasem pisząc - wysoko ocenianych) pojawiły się problemy ze sprzedażą obrazu dystrybutorom. Wiązał się z tym fakt, że prawnicy byłego prezydenta USA grozili pozwami - biznesmen chciał przecież blokować film, powtarzając, że jest on „czystą fikcją, która robi sensację z dawno obalonych kłamstw” oraz że „jest to próba zaburzenia procesu elekcyjnego przez hollywoodzkie elity”.



Film, rzecz jasna, ostatecznie wchodzi do kin - również w Polsce. Rzecz w tym, że duże stacje odmawiają jego promocji.