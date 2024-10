"Joker: Folie à deux": recenzja. Ten film to trolling

Moim zdaniem „Joker” był w porządku. Jasne, zakochany w sobie na zabój Phillips nie posiada na tyle samokrytyki, by zauważyć, kiedy faktycznie ma do powiedzenia coś ciekawego, a kiedy lepiej byłoby zachować myśl dla siebie. Nie zgadzam się jednak z oskarżeniami, że stworzył film szkodliwy czy piętnujący osoby chore i zepchnięte na ekonomiczny margines. Owszem, reżyser nie do końca sobie to wszystko przemyślał - brak odpowiedniego dystansu, cały ten nihilizm, mniej i bardziej udane próby odwołań do Scorsesego oraz kilka niepotrzebnych wtrętów mogłyby sprawić, że film zostanie niewłaściwie odczytany, ale... Przy tym stopniu łopatologii wydaje mi się to wątpliwe.



Phillips opowiedział (raz mniej, raz bardziej udolnie) historię o niszczycielskich mechanizmach, politycznych trybikach i wykolejonym systemie, które depczą chorych i potrzebujących. Historię o wykluczeniu i rosnącej frustracji ofiary przemocy i zaniedbań - ofiary z niepełnosprawnością, zniszczoną przede wszystkim społecznie oraz fizycznie. Co ważne: bez grama romantyzowania. Ci, którzy krytykowali ten portret jako moralnie wątpliwą próbę znalezienia współczucia dla incelopodobnej skrzywdzonej męskości, która z poczucia bezradności po broń, chyba nie zwrócili uwagi, że reżyser nigdy Arthura-Jokera nie usprawiedliwiał ani nie wybielał. Portretował przyczyny i skutki, czasami dorzucając od siebie jakiś komentarz. Podobnie przemoc, o której tyle się mówiło - u Phillipsa jest po prostu przestrogą, którą zaserwował widzom wraz z uderzeniem łopaty w czerep. Oto efekty odrzucenia, porażka państwa i w gruncie rzeczy również wypranego z empatii społeczeństwa.



Trudno wyobrazić sobie w takiej roli kogoś innego niż Phoenixa, którego Joker pozostaje symbolem chaosu, ale jest też jego najtragiczniejszą, a zarazem najbardziej ludzką inkarnacją. Można filmu nie lubić, ale trudno się spierać: to był wielki występ. A i Phillipsowi przyznam, że potrafił mnie przejąć, zestresować, wgnieść w fotel; wykreować napięcie, które nie odpuszczało aż do końca seansu i zostawało z odbiorcą przez resztę dnia. To głównie ono sprawiło, że pierwsze wrażenia były bardziej entuzjastyczne - im więcej czasu mijało od pokazu, im bardziej film stygł w myślach, tym więcej problemów dostrzegaliśmy.



Dlatego też sporą ciekawość budziły we mnie doniesienia na temat „Folie à deux” - igraszki z oczekiwaniami widzów rozpoczęły się już przecież lata temu, a im więcej do mnie docierało, tym bardziej nie mogłem doczekać się seansu. Zapowiadało się co najmniej przekornie, a może i nieprzewidywalnie. To, co dostałem, z jednej strony dostarczyło mi co nieco satysfakcji, a z drugiej przygrzmociło rozczarowaniem.