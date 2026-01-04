To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję

Ładowanie...

Fani „Gry o tron” wrócą do Westeros już w styczniu dzięki serialowi „Rycerz Siedmiu Królestw”, a po kilku miesiącach przerwy - latem - raz jeszcze, gdy do HBO Max zawita 3. sezon „Rodu Smoka”. W przypadku drugiego tytułu będzie to jednak początek końca przygody. Showrunner produkcji, Ryan Condal, zaktualizował status serii, potwierdzając moment jej zakończenia.

Ród Smoka - sezon 4. będzie ostatnim?

Condal wziął udział w podcaście „Escape Hatch”, gdzie opowiedział o trudnym, wręcz „brutalnym” procesie produkcyjnym 3. serii, statusie postprodukcji i o tym, jaka przyszłość czeka tę gęstą od spisków, konfliktów i smoków opowieść. Niestety: koniec jest bliski.



Według Condala zdjęcia do 3. serii zakończyły się pod koniec października, a prace nad postprodukcją idą pełną parą. Co więcej, prace scenariuszowe nad 4. odsłoną już trwają - rozpoczęły się niedługo po zejściu z plany „trójki”. Tak jak przypuszczaliśmy: 4. sezon będzie ostatnim. Twórcy sugerowali to już wcześniej, ale dotychczas nikt tego nie potwierdził, a do sieci trafiały różne pogłoski.

Dostajemy wstępne montaże i pierwsze materiały. Czuję się dobrze. Znacznie więcej spaceruję - docieram do centrum Londynu pieszo i metrem - co mi służy. Naprawdę mam wrażenie, że przewróciliśmy właśnie kluczową stronę w tej księdze, w tej historii. Wiedząc, że został nam już tylko jeden sezon do nakręcenia, czujemy, że możemy dać z siebie wszystko do ostatniej kropli. Zaczęliśmy już pisać 4. serię, która będzie tą ostatnią.

HBO oraz ekipa kreatywna wydają się w pełni zgodni co do tego, by „Taniec Smoków” został pokazany w całości - i rozstrzygnięty bez niedopowiedzeń. Condal opisywał ten okres jako twórczo „ożywczy”, mimo poczucia fizycznego wyczerpania.

Projektowanie tych cholernych smoków trwa tak długo, że musimy mieć pewność, że jest to czas dobrze wykorzystany - muszą wyglądać najlepiej, jak się da. Więc tak - to było wyczerpujące. Ale pod wieloma względami to był też sezon, który dał mi najwięcej szczęścia. Z różnych powodów moja psychika była w najlepszej formie, odkąd zaczęliśmy ten projekt. Fizycznie jednak byłem kompletnie zajechany pod koniec. Teraz, gdy skończyliśmy i zaczynamy dostawać pierwsze materiały, czuję prawdziwą lekkość w sercu. Nakręciliśmy gigantyczny sezon. Jestem co do niego bardzo optymistyczny.

Biorąc pod uwagę, że sezony 1-3 debiutowały co dwa lata w okresie wakacyjnym (nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery 3. serii, ale wiemy już, że również będzie to lato tego roku), możemy zakładać, że 4., a zarazem ostatnia odsłona „Rodu Smoka” trafi na ekrany mniej więcej za dwa i pół roku - latem 2028.



Michał Jarecki 04.01.2026 13:02

