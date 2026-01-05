REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?

"Dom dobry" był jednym z najgłośniejszych filmów zeszłego roku, który przyciągnął do kin sporą liczbę widzów. I choć wiele osób ma już seans produkcji Wojciecha Smarzowskiego za sobą, to niektórzy wciąż cierpliwie czekali na premierę w streamingu. Dziś wiadomo już, kiedy nastąpi.

Anna Bortniak
dom dobry premiera prime video vod online kiedy
REKLAMA

Poruszający, trudny, kontrowersyjny - tak opisać można "Dom dobry". Najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego narobił w zeszłym roku sporo szumu, lecz chyba nikt nie spodziewał się, że będzie o nim aż tak głośno. Prognozy nie były zbyt dobre - nie doceniono go Złotym Lwem na FPFF w Gdyni ani na WFF w Warszawie. Głos jury i krytyków nie okazał się być jednak proroczy, a widzowie - niektórzy nie bez wahania - tłumnie pędzili do kin. Prędko się przy tym okazało, że "Dom dobry" to najlepszy przykład na to, jak bardzo film może podzielić widzów.

Ci, którzy widzieli produkcję na wielkich ekranach i po niemal 2 godzinach w ciszy opuszczali salę kinową, potwierdzą, że nie był to seans łatwy. Niektórzy po takich opiniach i obejrzeniu zwiastuna zarzekali się, że nie pójdą na ten film do kina. W każdym razie recenzje widzów były podzielone. Wśród głosów na temat tego, że jest to produkcja potrzebna społecznie i że ten drastyczny sposób przedstawienia przemocy domowej mógł trafić do publiczności najlepiej, pojawiły się również gorzkie słowa krytyki. Dotyczyły one m.in. zbyt płytkiego podejścia do tematu i aż nazbyt dosadnego pokazania przemocy domowej.

REKLAMA

Ci, którzy nie mieli okazji zapoznać się z najnowszą produkcją Smarzowskiego, już niebawem również będą mogli wyrazić swoją opinię na jej temat. "Dom dobry" lada moment trafi do streamingu.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Dom dobry - gdzie obejrzeć online? Jest data premiery w VOD

"Dom dobry" będzie można obejrzeć w VOD jeszcze w tym miesiącu. Informacja ta pojawiła się na oficjalnym profilu serwisu Prime Video - mimo że produkcję dystrybuuje Warner Bros. i teoretycznie powinna ona pojawić się w HBO Max, to właśnie za pośrednictwem platformy od Amazona będzie można obejrzeć ją w ramach abonamentu. Subskrybenci będą mieli taką możliwość 23 stycznia, co oznacza, że film trafi do streamingu po 77 dniach od kinowej premiery (odbyła się ona 7 listopada 2025 r.).

Bohaterką "Domu dobrego" jest Gośka (Agata Turkot), która w aplikacji randkowej poznaje Grześka (Tomasz Schuchardt). Początkowo miłość kwitnie - mężczyzna jest czarujący, szarmancki i troskliwy, aż w końcu oświadcza się w Wenecji. Wydawałoby się, że to ten jedyny. Prędko jednak okazuje się, że Grzesiek ma swoją mroczną stronę, która sprawi, że Gośka nawet we własnym domu nie będzie mogła czuć się bezpiecznie.

Film "Dom dobry" oraz działania go promujące powstały przy merytorycznym wsparciu Fundacji Feminoteka, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, szczególnie seksualnej. Feminoteka udziela bezpłatnej pomocy terapeutycznej, prawnej i socjalnej oraz prowadzi telefon pomocowy: 888 88 33 88, czynny w dni robocze od 11:00 do 19:00.

Dom dobry - obsada

  • Tomasza Schuchardta jako Grzesiek
  • Agata Turkot jako Gośka,
  • Agata Kulesza jako mama Gośki,
  • Maria Sobocińska jako Magda,
  • Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan,
  • Magdalena Smalara jako siostra Elżbieta,
  • Andrzej Konopka jako Zibi, kolega Grześka.
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
05.01.2026 08:53
Tagi: onlinePrime VideovodWojciech Smarzowski
Najnowsze
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
11:05
2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila
Aktualizacja: 2026-01-01T11:05:00+01:00
10:10
Najbardziej kasowe filmy 2025 roku. TOP tytułów, w które rzucaliśmy pieniędzmi
Aktualizacja: 2026-01-01T10:10:00+01:00
9:02
Nowy Coben na Netfliksie. Użytkownicy rzucą się na ten dreszczowiec
Aktualizacja: 2026-01-01T09:02:00+01:00
8:01
Czy będzie 6. sezon Stranger Things? Plany twórców
Aktualizacja: 2026-01-01T08:01:00+01:00
16:47
Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach
Aktualizacja: 2025-12-31T16:47:30+01:00
14:02
Sylwester z Psim Patrolem. Nowe odcinki już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-31T14:02:17+01:00
13:27
Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5
Aktualizacja: 2025-12-31T13:27:07+01:00
12:32
Najpiękniejsza porażka Disneya z błyskawiczną premierą w streamingu
Aktualizacja: 2025-12-31T12:32:40+01:00
12:20
Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:20:55+01:00
9:25
Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-31T09:25:00+01:00
9:14
Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony
Aktualizacja: 2025-12-31T09:14:05+01:00
6:01
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
20:14
Widziałam O krok za daleko, nową adaptację Cobena. Mam się śmiać czy płakać?
Aktualizacja: 2025-12-30T20:14:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA