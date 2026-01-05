Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?

Ładowanie...

Poruszający, trudny, kontrowersyjny - tak opisać można "Dom dobry". Najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego narobił w zeszłym roku sporo szumu, lecz chyba nikt nie spodziewał się, że będzie o nim aż tak głośno. Prognozy nie były zbyt dobre - nie doceniono go Złotym Lwem na FPFF w Gdyni ani na WFF w Warszawie. Głos jury i krytyków nie okazał się być jednak proroczy, a widzowie - niektórzy nie bez wahania - tłumnie pędzili do kin. Prędko się przy tym okazało, że "Dom dobry" to najlepszy przykład na to, jak bardzo film może podzielić widzów.

Ci, którzy widzieli produkcję na wielkich ekranach i po niemal 2 godzinach w ciszy opuszczali salę kinową, potwierdzą, że nie był to seans łatwy. Niektórzy po takich opiniach i obejrzeniu zwiastuna zarzekali się, że nie pójdą na ten film do kina. W każdym razie recenzje widzów były podzielone. Wśród głosów na temat tego, że jest to produkcja potrzebna społecznie i że ten drastyczny sposób przedstawienia przemocy domowej mógł trafić do publiczności najlepiej, pojawiły się również gorzkie słowa krytyki. Dotyczyły one m.in. zbyt płytkiego podejścia do tematu i aż nazbyt dosadnego pokazania przemocy domowej.

Ci, którzy nie mieli okazji zapoznać się z najnowszą produkcją Smarzowskiego, już niebawem również będą mogli wyrazić swoją opinię na jej temat. "Dom dobry" lada moment trafi do streamingu.

Dom dobry - gdzie obejrzeć online? Jest data premiery w VOD

"Dom dobry" będzie można obejrzeć w VOD jeszcze w tym miesiącu. Informacja ta pojawiła się na oficjalnym profilu serwisu Prime Video - mimo że produkcję dystrybuuje Warner Bros. i teoretycznie powinna ona pojawić się w HBO Max, to właśnie za pośrednictwem platformy od Amazona będzie można obejrzeć ją w ramach abonamentu. Subskrybenci będą mieli taką możliwość 23 stycznia, co oznacza, że film trafi do streamingu po 77 dniach od kinowej premiery (odbyła się ona 7 listopada 2025 r.).

Bohaterką "Domu dobrego" jest Gośka (Agata Turkot), która w aplikacji randkowej poznaje Grześka (Tomasz Schuchardt). Początkowo miłość kwitnie - mężczyzna jest czarujący, szarmancki i troskliwy, aż w końcu oświadcza się w Wenecji. Wydawałoby się, że to ten jedyny. Prędko jednak okazuje się, że Grzesiek ma swoją mroczną stronę, która sprawi, że Gośka nawet we własnym domu nie będzie mogła czuć się bezpiecznie.

Film "Dom dobry" oraz działania go promujące powstały przy merytorycznym wsparciu Fundacji Feminoteka, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, szczególnie seksualnej. Feminoteka udziela bezpłatnej pomocy terapeutycznej, prawnej i socjalnej oraz prowadzi telefon pomocowy: 888 88 33 88, czynny w dni robocze od 11:00 do 19:00.

Dom dobry - obsada

Tomasza Schuchardta jako Grzesiek

Agata Turkot jako Gośka,

Agata Kulesza jako mama Gośki,

Maria Sobocińska jako Magda,

Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan,

Magdalena Smalara jako siostra Elżbieta,

Andrzej Konopka jako Zibi, kolega Grześka.

Anna Bortniak 05.01.2026 08:53

