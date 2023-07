Globalny hit Netfliksa z Polski doczeka się 2. części. Są już pierwsze zdjęcia

Pamiętacie jeszcze Waldiego mocarnego, jego przyjaciół i zwariowaną ciotkę? No ba, "Za duży na bajki" trafił w zeszłym roku do kin, a potem na Netfliksa, gdzie rozbawił i dostarczył wzruszeń widzom z całego świata. To był międzynarodowy hit platformy, który cieszył się popularnością w 38 krajach (w ciągu tygodnia użytkownicy serwisu oglądali go łącznie przez 1240 lat). Sequel był więc nieunikniony. Co więcej, na planie drugiej części padł już ostatni klaps.



Na kinową premierę "Za dużego na bajki 2" musimy jeszcze poczekać, ale już wiadomo, że szykuje się kolejna porcja dobrej rozrywki dla całej rodziny. Według oficjalnego opisu fabuły tym razem bohaterowie przeżywają lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym niewiele słyszał. Postanawia więc go odwiedzić i zapytać o powody porzucenia rodziny: