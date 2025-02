Ten film akcji z poślizgiem wjechał na Prime Video. Czekałem na niego od miesięcy

"Niezniszczalna" to pełen akcji dreszczowiec o jednej z czołowych agentek CIA, która pada ofiarą szantażu ze strony terrorystów. Porwali oni jej męża i żądają, aby w ramach okupu zdradziła swój kraj, przyczyniając się do globalnego kryzysu. Główna bohaterka staje więc na głowie, żeby uratować partnera, a jednocześnie pozostać wierną swoim wartościom. Wszystko to w akompaniamencie świszczących dookoła kul, głośnych wybuchów, szybkich pościgów i brutalnych bójek. Tak to przynajmniej wygląda w teorii.