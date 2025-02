I'm Still Here może i jest ważny, ale nudny, jak przeglądanie 1000 zdjęć z wakacji twoich znajomych

Za pomocą prawdziwej historii stojący za kamerą Walter Salles próbuje przedstawić uniwersalne doświadczenie życia pod butem wojskowej junty. Młodzi słuchają Beatlesów i tęsknią do Zachodu. Szukają każdego powiewu wolności i uciekają z Brazylii, kiedy tylko nadarzy się okazja. Ludzie starają cieszyć się każdą wolną chwilą, co w "I'm Still Here" przekłada się na serię ujęć pokazujących beztroskie zabawy rodziny Paiva - wyjścia na plażę. oglądanie telewizji, granie w siatkówkę, czy żartowanie przy obiedzie. Początkowo o reżimie przypominają tylko komunikaty medialne, ale z czasem jego cień zaczyna coraz bardziej ciążyć głównym bohaterom.



"I'm Still Here" mogłoby być nam, Polakom, szczególnie bliskie. Choć od Brazylii oddziela nas spora odległość geograficzna, łatwo możemy odnaleźć się w tamtejszych doświadczeniach. W Polsce też mamy wspomnienia władzy, która brutalnie rozprawiała się ze swoimi przeciwnikami, a po wielu z nich pozostawały tylko zdjęcia i rozpacz najbliższych. Ludzie znikali bez śladu, gnili w ciemnych celach i nie było sposobu, żeby ich odnaleźć. Oficjalne kanały zawsze zawodziły, bo reżim skrzętnie tuszował swoje zbrodnie. Skala i intensywność procederu może była inna, ale ogólne mechanizmy represji i emocje zaprezentowane w filmie są nam dobrze znane.