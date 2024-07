Nowy thriller podbił polskiego Netfliksa. Widzowie: "najgorszy film, jaki widziałem"

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" nie nacieszył się długo pierwszym miejsce na liście najpopularniejszych filmów na Netfliksie w naszym kraju. Nieco po ponad tygodniu zdetronizował go skromny włoski thriller, którym polscy widzowie do teraz zdają się zachwycać. "Zaginione nocą" to historia ojca przechodzącego przez trudny rozwód. Najgorsze jednak dopiero przed nim. Pewnego dnia z wiejskiego domu na odludziu znikają bowiem jego dzieci. Główny bohater rusza więc na niebezpieczną misję ich odnalezienia.



Reżyser "Zaginionych nocą" jest dobrze znany użytkownikom Netfliksa. Subskrybenci już wcześniej pokochali jego "Bezwzględnego" czy "Okraść Mussoliniego". Teraz Renato De Maria powrócił z nowym filmem, o którym krytycy piszą, że sam "ginie w morzu bardziej przystępnych i trzymających w napięciu thrillerów". Na "Rotten Tomatoes" włoska produkcja posiada zaledwie 40 proc. pozytywnych recenzji. Jest źle? Użytkownicy portalu oceniają ją jeszcze gorzej.