Halo, Netflix? Tu lata 80., chcemy cię pochwalić za wskrzeszenie kultowej serii

Sceny akcji, jak to na Netfliksie, nie mogą konkurować z ekscesami hollywoodzkich blockbusterów. To wciąż kaliber streamingowy, nie kinowy. Ekranowa rozwałka nie jest jednak tak płaska jak w "Gray Manie" czy "Misji Stone". Nie mamy do czynienia z pustym szpanem wysokim budżetem, od którego szczęka na podłogę może opaść co najwyżej z ziewania. Tu się dzieje, to się ogląda. Stojący za kamerą Mark Malloy wyciska nawet z tego jakieś emocje. Wzorem formuły "Bad Boys for Life" główny bohater jeszcze bowiem nie wydoroślał, ale musi dorosnąć. Dawny znajomy Billy Rosewood informuje go, że jego ponad 30-letnia córka znalazła się w niebezpieczeństwie. Jako prawniczka podjęła się obrony mężczyzny oskarżonego o morderstwo policjanta i ktoś bardzo chce, aby sprawę porzuciła. Uzbrojony w charyzmatyczny uśmiech Foley rusza więc do Beverly Hills, aby ją ratować. Tym samym sensacyjne atrakcje działają w służbie przepracowywania relacji Axela z Jane. Melodramatyzm nie przeszkadza, bo reżyser zawsze dba, aby łamać go pościgami, strzelaninami, wybuchami, albo chociaż suchymi żartami.