Jak wygenerować zdjęcie w stylu Ghibli? Internet oszalał na punkcie nowej funkcji ChataGPT

We wtorek OpenAI uruchomiło dla użytkowników nową funkcję, która została nazwana "najbardziej zaawansowanym generatorem obrazów do tej pory". Oprócz tego, że wbudowane w GPT-4o narzędzie może "wypluwać" precyzyjne, dokładne i fotorealistyczne wyniki, to generator obrazów jest również doskonały pod względem tworzenia zdjęć w stylu anime od Studia Ghibli, które odpowiada za takie produkcje jak "Chłopiec i czapla", "Spirited Away: W krainie Bogów" czy "Mój sąsiad Totoro".