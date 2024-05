Nowy polski serial wjechał na Polsat Box Go. "Zdrada" przyciąga nie tylko gwiazdorską obsadą

"Zdrada" zaczyna się niewinnie. Przypadkowe spotkanie budzi uczucia między Julią i Pawłem. Ona jest żoną ambitnego prokuratora i matką małego Maurycego. On - mężem Elizy i ojcem dwójki nastolatków. Łączą ich więzy i okoliczności, o których istnieniu nie mają zielonego pojęcia. Jak podejrzewacie, prowadzi to do lawiny emocjonujących wydarzeń. W dodatku nic w nich nie jest czarno-białe. To bowiem serial niejednoznaczny, gdzie nie ma bohaterów wyłącznie dobrych bądź wyłącznie złych, albo tylko silnych lub tylko słabych.



"Zdrada", która właśnie zadebiutowała na Polsat Box Go to serial mieniący się tysiącem emocji. Jak czytamy w nadesłanej informacji prasowej, jest to produkcja idealna nie tylko dla wszystkich fanów tytułów kryminalnych i gangsterskich, ale też miłośników wątków psychologicznych. Z różnych perspektyw pozwala bowiem przyjrzeć się relacjom małżeńskim, rodzinnym i biznesowym. Bohaterowie mierzą się z wieloma problemami naraz i muszą dokonywać trudnych wyborów w granicznych momentach życiowych.