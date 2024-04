Twórcy "Zielonej granicy" są rozgoryczeni. "Chodziło o to, żeby ten proceder zatrzymać"

Choć "Zielona granica" zadebiutowała we wrześniu minionego roku, problem z osobami uchodźczymi na granicy polsko-białoruskiej wciąż trwa. Wypowiedzieli się na ten temat Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko i Maciej Pisuk, twórcy scenariusza do filmu w reżyserii Agnieszki Holland, w ramach panelu dyskusyjnego podczas 12. edycji Festiwalu Script Fiesta: "Wskazywaliśmy, co się dzieje, gdzie jest zło i że to zło należy zatrzymać. (…) Nie jest to propaganda, pokazaliśmy pewną rzeczywistość".