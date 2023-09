Pomagali uchodźcom. Oceniają, na ile "Zielona granica" jest zgodna z prawdą

W poście - na kolejnych grafikach - czytamy, że wiele sytuacji pokazanych w filmie było niemal żywcem wyjętych z rzeczywistości. Osobiście zwróciłem też uwagę na słuszną w moim odczuciu uwagę dotyczącą pokazania polskich służb. Owszem, film pokazuje zachowania niegodne i skandaliczne, ale też wspierające i empatyczne. To różne oblicza tragedii, różne oblicza ludzkich reakcji na trudną politycznie i moralnie sytuację. "Niektórzy pomagają, inni czerpią radość i dumę z wywożenia ludzi do lasu". To nie antypolski portret, to podsumowanie różnorodności ludzkiej natury.