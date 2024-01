Po wyborach parlamentarnych i utworzeniu nowego rządu zmieniła się narracja w TVP. Z Telewizji Polskiej odchodzą dziennikarze kojarzeni z tworzeniem propagandowej telewizji, a przychodzą ci, którzy dawno temu w niej pracowali, jeszcze przed tzw. dobrą zmianą. Zmieniła się też narracja co do filmu Holland. Jak się okazuje, produkcja jest już dostępna na TVP VOD, gdyż TVP wkupiła prawo do filmu. Wcześniej Telewizja Publiczna nazywała film Holland paszkwilem. Teraz "Zielona granica" stała się uniwersalną opowieścią o uchodźcach.