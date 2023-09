Przed pokazami "Zielonej granicy" pojawi się niezwykły komunikat. Przygotował go rząd

Narracja rządu względem "Zielonej granicy" Agnieszki Holland jest prosta: film uderza w Polskę i umniejsza jej na arenie międzynarodowej. Każdy, kto go obejrzał, doskonale wie, że to bzdura - mimo tego wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy (którzy, rzecz jasna, nawet nie zapoznali się z tym, o czym publicznie się wypowiadają) jednoznacznie sprowadzają produkcję do roli antypolskiego narzędzia.



Teraz poszli o krok dalej. Podsekretarz stanu w MSWiA - Błażej Poboży - przekazał, że we wszystkich kinach studyjnych w Polsce ma być wyświetlany specjalny spot poprzedzający projekcję filmu Holland.