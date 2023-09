"Zielona granica" to najlepszy film Holland od dawna. Nie dajcie sobie wmówić, że uderza w Polskę

Może wówczas przekonałyby się, że "Zielona granica" to - owszem - kino zaangażowane, reagujące, można powiedzieć: obywatelskie, ale w żadnym stopniu antypolskie. Oczywiście zbliżające się wybory parlamentarne sprawiają, że nowy obraz Agnieszki Holland jawi się w oczach wielu odbiorców jako wymierzone w partię rządzącą działo, którego głównym zadaniem jest wpłynąć na wyniki. Nie trzeba było proroków, by wykoncypować, że film na temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy stanie się narzędziem w trwającej obecnie kampanii.



Niektórzy już teraz drwią, że reżyserka wyświadczyła opozycji niedźwiedzią przysługę, bo o terytorialsach mówi się albo dobrze, albo wcale - podobnie jak o Polsce za granicą. Rzecz w tym, że polska filmowczyni skupia się bez reszty na podjętej problematyce. Krytykuje, rzecz jasna, bezwzględną postawę rządu, a przy okazji sprawiedliwie gani bierność, hipokryzję i fasadowość neoliberałów czy Unii Europejskiej. I kilka innych postaw.



Seans filmu nie pozostawia jednak najmniejszych wątpliwości. Najnowszy dramat polskiej twórczyni nie jest żadną próbą "zakłamania prawdy o operacji hybrydowej", nie przedstawia też naszych rodaków w bezrefleksyjnie negatywnym świetle, nie pastwi się nad nimi niczym - dajmy na to - Wojciech Smarzowski. To opowieść o dramatycznie trudnych wyborach, przed którymi stanęli Polacy z różnych środowisk - funkcjonariusze, żołnierze, mieszkańcy miasteczek, osoby młodsze i starsze. Holland nie generalizuje, nie wrzuca poszczególnych grup do jednego worka, a już z całą pewnością na nikogo nie szczuje. Pochyla się nad decyzjami, które podejmujemy, nie zawsze w zgodzie ze sobą - czasem w strachu, czasem pod przymusem, czasem w wyniku ignorancji. "Zielona granica" jest zatem przede wszystkim relacją i apelem. A przy okazji pełnoprawnym miksem dramatu z thrillerem.



Więcej o Agnieszce Holland przeczytasz na łamach Spider's Web: