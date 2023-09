Będzie protest pod kinem grającym "Zieloną granicę" Holland. Bez problemu zgadniesz, kto go organizuje

Nie cichną spory o "Zieloną granicę" Agnieszki Holland - i to mimo tego, że film nie doczekał się jeszcze nawet polskiej premiery. Propagandowe hasła o antypolskości i uderzaniu w straż graniczną sprawiły, że wielu odbiorców już teraz bojkotuje obraz, wcale nie planując się przekonać, czy cała ta rosnąca fala gniewu ma jakiekolwiek sensowne podstawy (spoiler: nie ma, to dość wyważona produkcja, a oskarżenia wymierzone w Holland są wyssane z palca). Europejska Federacja Reżyserów Filmowych (FERA), organizacja reprezentująca przeszło 20 tys. reżyserów filmowych i telewizyjnych, zamieściła nawet na swojej stronie list otwarty, w którym wsparła polską twórczynię (i utarła nosa Zbigniewowi Ziobrze, który - również nie zapoznając się z obrazem - porównał go do propagandy III Rzezy). Publikacja kończy się słowami: "Zapraszamy mieszkańców Polski, Europy i całego świata do wyrobienia własnego stanowiska po obejrzeniu filmu Zielona granica".



Tymczasem w Polsce szykują się protesty.



