"Nie Jay-Z, tylko gen Z”. Hołownia poucza polityków i jest to dość zabawne

Gdy Gomoła wypowiadał się, słychać było gwar na sali sejmowej. Politycy pozwalali sobie na uwagi dotyczące młodego wieku Adama Gomoły. Polityk zwrócił się o pomoc do marszałka sejmu, Szymona Hołowni, by ten przywołał do porządku pozostałych polityków. Czuję się, jakby to były klasy 1-3 w podstawówce - powiedział Gomoła. Jak się okazuje, nie wszyscy politycy zrozumieli, co młody poseł ma na myśli, mówiąc o "genie Z".