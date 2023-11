Sejm jak "Mam talent!". Jest i Hołownia, i oglądalność

Oglądalność kolejnych dni pierwszego posiedzenia Sejmu jest rekordowa. Transmisję z czwartego dnia w 14 minut od jej rozpoczęcia oglądało niemal 30 tys. osób. W tym samym momencie kanał Sejm RP osiągnął próg 100 tys. subskrypcji, co oznacza, że niebawem rzeczywiście otrzyma srebrny przycisk od serwisu YouTube. Nagrody i memy to jednak efekt uboczny tego, do czego przyczynił się Szymon Hołownia - jego wystąpienia i postawa pozwoliła przyciągnąć przed ekrany setki tysięcy widzów, a to z kolei, miejmy nadzieję, zaowocuje większym zainteresowaniem Polek i Polaków pracą tych, którzy reprezentują ich w Sejmie.