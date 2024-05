Bałagan w Marvelu. To już piąta zmiana w ważnym dla uniwersum serialu

Agatha Harkness, wiedźma znana z „WandaVision”, doczeka się swojego spin-offa - tę informację Marvel Studios przekazało fanom w 2021 r. Od tamtej pory nie dowiedzieliśmy się o nim właściwie nic nowego, za to czterokrotnie modyfikowano jego tytuł. Teraz zmieniono go po raz piąty.



Zaczęło się od „Agatha: House of Harkness”. Później przekształcono go w „Agatha: Coven of Chaos”. Następnie był „Agatha: Darkhold Diaries”, Na początku tego roku serial nazwano po prostu „Agatha”, a w poniedziałek rano oficjalne konto Marvel Studios opublikowało piątą wersję tytułu, jednak post został usunięty zaledwie kilka minut później. Tym razem brzmi on „Agatha: The Lying Witch With Great Wardrobe”.