sanah zabiera nas do nowej "Akademii pana Kleksa". Baśniowy teledysk do "Jestem twoją bajką" wygląda pięknie

2024 rok rozpocznie się z przytupem, bo już w styczniu na ekrany kin trafi pierwsza część nowej wersji "Akademii pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Film to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy. Poznamy w nim historię Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat nieograniczonej wyobraźni i kreatywności. Ambroży Kleks pomoże jej rozwinąć niesamowite umiejętności i przyjdzie jej trafić na ślad, mogący pomóc w rozwikłaniu największej tajemnicy rodzinnej.



Nadchodząca "Akademia pana Kleksa" to wielkie przedsięwzięcie. W końcu mówimy tu o nie tylko o adaptacji kochanej przez wszystkich opowieści, ale też nowej wersji powszechnie uwielbianego filmu z lat 80. Film co prawda ma przemawiać przede wszystkim do najmłodszych, ale twórcy zamierzają wejść również w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają poprzednią ekranizację książki Jana Brzechwy. Już udostępniony teledysk do utworu sanah zdaje się ucieleśnieniem tej idei.



