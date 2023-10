Znane aktorki i influencerki z zarzutami. Akt oskarżenia przeciw 12 osobom za nielegalną reklamę alkoholi

Wśród oskarżonych nie brakuje przedstawicieli aktorskiego oraz influencerskiego świata. Wśród oskarżonych są popularne aktorki: Joanna O-K., Olga K. oraz influencerki: Tatiana M. oraz Ewa M-K., znana też z jednego z programów telewizyjnych. Do pozostałych oskarżonych zaliczają się: Jakub N., Maciej M., Aneta T., Adam Sz., Dominika B., Kamil B., Łukasz S. oraz Małgorzata L., czyli m.in pracownicy firm zlecających. Warto dodać, że czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą grzywny w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. złotych.