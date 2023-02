Ten serial miał być "Grą o tron" od Prime Video. Nie wyszło, ale Amazon i tak zrobił 2. sezon

"Gra o tron" była takim hitem, że każdy nadawca chciał mieć swoją. Serial fantasy, o którym mówiliby wszyscy. Dzisiaj już wiemy, że następcą serialowej adaptacji "Pieśni lodu i ognia" jest... jej prequel - "Ród smoka". Ale przecież w międzyczasie pojawiło się całkiem sporo pozycji, które próbowały wypełnić po niej pustkę. Od Netfliksa dostaliśmy "Wiedźmina", a Amazon Prime Video podchodził do tematu kilkukrotnie, wieńcząc to "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy".



Zanim dostaliśmy "Pierścienie Władzy", czyli najdroższy serial wszech czasów, Amazon Prime Video rozmieniało się na drobne. Dało nam bowiem "Koło czasu", a jeszcze wcześniej "Carnival Row", które właśnie doczekało się 2. sezonu. Już teraz możemy więc powrócić do fantastycznego świata i przeżyć dalszy ciąg przygody, napędzanej mroczną zagadką kryminalną.