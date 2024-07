Kciuk użytkowników Amazona poszedł w górę. Pokochali nowy serial w stylu "Gladiatora"

Jak się okazało, po finale 4. sezonu "The Boys" nie nacieszyło się długo pierwszym miejscem na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Owszem, to była ostra jazda bez trzymanki, która już wystarczająco czasu królowała na platformie Amazona. Korona jej z głowy nie spadła od premiery produkcji do samego jej końca. W ostatnich tygodniach żaden inny film ani serial nie mógł z nią konkurować. To się zmieniło, bo dzień po debiucie ostatniego odcinka w serwisie pojawiło się właśnie "Those About to Die".



Choć "Those About to Die" różni się od "The Boys" niemal wszystkim, ma z nimi coś wspólnego. Również pławi się w seksie i przemocy. To serial skierowany do dorosłych widzów, a takie tytuły użytkownicy Amazon Prime Video lubią najbardziej. Nie bez powodu na liście najpopularniejszych tytułów platformy w tym tygodniu znajdziemy jeszcze nasączony erotyką thriller "Dziewczyna Millera" czy niegrzeczną animację "Sausage Party: Żarciotopia".