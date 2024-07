Kiedy premiera 5. sezonu "The Boys"? Lepiej uzbrójcie się w cierpliwość

Finał 4. sezonu "The Boys" zadebiutował na Amazon Prime Video w miniony czwartek. To była ostra jazda, która doprowadziła nas do pesymistycznego zakończenia. Jak ta historia dalej się rozwinie? Jak już wiadomo od dłuższego czasu, nadchodząca odsłona serialu będzie tą ostatnią. Niestety, nauczeni doświadczeniem możemy też spodziewać się, że szybko się nie pojawi. Kiedy należy się jej spodziewać?



Po cliffhangerze w finale 4. sezonu "The Boys" fani najchętniej od razu odpaliliby kolejne odcinki. Zauważmy jednak, że między 1. i 2. odsłoną serialu mieliśmy rok przerwy, która później zwiększyła się do dwóch lat. W międzyczasie dostaliśmy dwa spin-offy - "The Boys: Diabolical" i "Gen V". Amazon Prime Video ewidentnie zamierza utrzymać taką częstotliwość poszerzania uniwersum swojego hitu.