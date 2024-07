Nowa komedia akcji Amazona jest bardzo praktyczna. Sprawdzi się jako narzędzie tortur

Jest jakaś niepisana reguła, że aktorzy z łatką twardzieli ogólnie, a wrestlerzy próbujący swych sił w aktorstwie szczególnie, dla ocieplenia wizerunku wcielają się w niańki. Hulk Hogan zmieniał się w "Pana Nianię", Dwayne "The Rock" Johnson przygotowywał "Plan gry", żeby móc wychować ekranową córkę, a John Cena "Igrając z ogniem" wziął pod opiekę trójkę uratowanych z pożaru dzieci. W 2020 roku idąc za ich przykładem Dave Bautista również porzucił maskę brutala, aby pokazać bardziej wrażliwe oblicze. W tym celu w "Moim przyjacielu szpiegu" grany przez niego JJ zakolegował się z 9-latką. Jakimś cudem ta pełna wyświechtanych klisz i niewybrednego humoru komedyjka familijna cieszyła się wystarczającym zainteresowaniem widzów, żeby twórcy pomyśleli sobie, że po paru latach warto zrobić jej sequel. Jak się okazuje, powinni go sobie odpuścić.



Od wydarzeń przedstawionych w poprzedniej części minęło parę lat. JJ, grany przez Bautistę agent CIA, nie jest już postrachem terrorystów. Zamiast gonić ich po całym świecie, siedzi sobie bezpiecznie w biurze, skąd jako analityk nadzoruje prace innych agentów i agentek. Osiadł się w Chicago i związał z matką Sophie. Pod jej nieobecność opiekuje się dziewczynką, piekąc jej babeczki bez cukru, pilnując, żeby się nie spóźniała do szkoły i szukając z nią wspólnego języka. Ona, już jako zbuntowana nastolatka, zamiast go słuchać, woli przypominać mu, że nie jest jej ojcem, tylko opiekunem. Przyjdzie im przepracować wzajemne relacje. A przyczynkiem do tego stanie się oczywiście zagrożenie terrorystyczne.