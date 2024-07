Skłamię, jeśli powiem, że sceny te nakręcone są tak, że czuć koński pot i piach Koleseum między zębami, bo choć reżysersko nie ma się do czego przyczepić, to CGI robi wszystko, aby popsuć odbiór tych emocjonujących wyścigów. Niestety „Ben-Hur” pozostaje niedoścignionym wzorem, ale kiedy w 1. odcinku „Those About to Die” konie wjeżdżają na arenę, gdy brzmią pierwsze dzwony, a potem rydwany ruszają, to trudno złościć się na liczne wady serialu. To po prostu działa i właśnie takie sceny chce się oglądać na ekranie. Zwłaszcza że twórcy dość umiejętnie lawirują między brutalną akcją, a osobistymi historiami bohaterów. W zasadzie od 1. wyścigu wiemy, jaka jest stawka i komu kibicować. I to jest piękne.



„Those About to Die” to hollywoodyzowana do granic wytrzymałości opowieść o dawnych czasach. To dość płytka i tania historia, która kusi nimbem superprodukcji, niezłą obsadą aktorską, a ostatecznie dowozi serial stojący w rozkroku między „Rzymem” a „Spartakusem”. Niekoniecznie trzeba ten szpagat oceniać jako wadę, bo przerysowanie również jest środkiem, który zadowoli część widzów i dostarczy im sporo nieskrępowanej zabawy. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że twórcy traktują widzów jak w stereotypowy patrycjat traktował równie stereotypowy plebs, wychodząc z założenia, że dla świętego spokoju wystarczą chleb i igrzyska. Niestety, czasem jednak potrzeba czegoś więcej.