Amazon Prime Video: co obejrzeć? TOP 5 najciekawszych nowości Amazona na ten weekend

Co prócz 2. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" obejrzeć w ten weekend na Amazon Prime Video? Do wyboru do koloru. Wśród nowości platformy znajdziecie pełen akcji thriller z Melem Gibsonem, trzymający w napięciu horror z Nicolasem Cage'em, czy komedię romantyczną, którą jeszcze chwilę temu można było oglądać w kinach. Jakbyście mieli ochotę na nadrobienie zaległości, to w serwisie pojawiła się też starsza produkcja z Jennifer Lawrence dostarczającej widzom sporej dawki adrenaliny.