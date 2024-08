250 mln dol. - tyle Amazon wydał na same prawa do twórczości J.R.R. Tolkiena. To więcej niż wyniósł budżet ostatniego (najdroższego) sezonu "Gry o tron", który zamknął się w 90 mln. Produkcja pierwszej odsłony "Pierścieni Władzy" kosztowała natomiast 465 mln, co czyni je najdroższym serialem wszech czasów. Choć fani narzekali na jakość tytułu, ten spory wydatek nie poszedł na marne, bo odcinkowy 'Władca Pierścieni' okazał się najpopularniejszym serialem w historii Prime Video.



Dziś nadszedł czas premiery 2. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Co prawda nie zdradzono budżetu nadchodzących odcinków, ale jak to zwykle w przypadku telewizji i streamingu bywa, każda kolejna odsłona danego hitu kosztuje więcej od poprzedniej. Współtwórca produkcji John D. Payne nie chce co prawda komentować etykiety "najdroższego serialu wszech czasów", ale jest bardzo wdzięczny, że "Amazon zapewnił wszystkie potrzebne środki, aby przenieść na ekran świat zrodzony w wyobraźni Tolkiena".