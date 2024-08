29 sierpnia wracamy do Śródziemia - i jest to powrót dość przyjemny, bowiem okazuje się, że twórcy serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” wzięli sobie do serca sporą część uwag widzów. A przynajmniej tych, którzy pokusili się o racjonalną i konstruktywną krytykę. Omawiany tytuł wywołał, delikatnie pisząc, bardzo żywiołową reakcję publiczności - dyskusje i opinie rzadko kiedy dotyczyły jednak jego rzeczywistej jakości, skupiając się raczej na niezadowoleniu z samego faktu reinterpretacji materiałów źródłowych autorstwa J.R.R. Tolkiena. Choć przecież „reinterpretacja” to za duże słowo - twórcy serialu dodają sporo od siebie, ale zawsze pozostają w zgodzie oryginałem. Tak to już jednak jest z kultowymi dziełami - trudno wkupić się w łaski ich wieloletnich miłośników, a każda najdrobniejsza modyfikacja czy inwencja niemal na pewno spotka się z wrogością. To zabawne o tyle, że „Pierścienie Władzy” nie są dziełem ani odważnym, ani pozwalającym sobie na większy powiew świeżości.



Tak czy inaczej, nowa odsłona w istocie poprawia jakościowe niedoróbki, o czym pisałem tutaj. Tymczasem skupmy się na kwestiach technicznych.