„Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”: 2. sezon serialu Amazona skończył z tą nudą. Recenzja serialu

Wspominałem o żonglowaniu wątkami - w 1. sezonie również go nie brakowało, jednak trudno było pozbyć się wrażenia dziwnej przypadkowości; tego, że wcale nie łączy ich jedna, złożona opowieść. Fabuła zdawała się zresztą schodzić na dalszy plan - ważniejsze było skakanie od jednej legendarnej miejscówki Sródziemia do innej i powtarzanie prób onieśmielenia widza widokami. Tym razem czujemy, jak wszystko się ze sobą łączy, choćby tylko cieniutką nicią. Nikt nie mydli nam oczu krajobrazami (choć te prezentują się znacznie lepiej; mniej tu plastikowego fałszu, więcej kreatywności - i chyba też nieco więcej prawdziwych pejzaży), które nieudolnie tamują narracyjną pustkę. Akcja przyśpiesza, bo i więcej się dzieje; opowieść zgęstniała i z miejsca stała się bardziej interesująca. Nie jest to, rzecz jasna, złożone i szalenie ambitne dzieło scenopisarskie - to wciąż klasyczne fantasy, po prostu w bardziej jakościowym wydaniu. Co zaś się tyczy wspomnianej wcześniej estetyki - ta nie uległa większej zmianie, choć nie można powiedzieć, by scenografia i stroje wyglądały biednie. Widzowie, którzy są zwolennikami bardziej surowego stylu trylogii Jacksona, i tym razem nie będą zadowoleni - serial obrał swoją wizualną ścieżkę i konsekwentnie się jej trzyma, jednak ekipa dokłada starań, by to wszystko prezentowało się jak najlepiej - czasem atrakcyjnie, czasem, gdy trzeba, odrażająco. Jeśli zaś chodzi o bitwy, cóż, to blockbusterowy poziom, którego w telewizji rzadko doświadczamy.



2. sezon „Pierścieni Władzy” sprawia, że przejażdżka po ikonicznym kontynencie Ardy jest znacznie bardziej satysfakcjonująca i emocjonująca oraz niewątpliwie milsza dla oka. Wątpię jednak, by przekonała tych skrajnie wrogich lub zniechęconych, którzy postawili na produkcji krzyżyk już dwa lata temu (albo jeszcze przed premierą). Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z zauważalnym skokiem narracyjnej jakości, który sprawia, że produkcja wyrosła na naprawdę solidny serial fantasy. Śmiem twierdzić, że jest to jeden z lepszych odcinkowych tytułów w swoim gatunku... choć konkurencja nie jest zbyt imponująca. A przed nami kilka tygodni omawiania produkcji - bo tajemnic i zagadek do rozwiązania nie zabraknie.



2. sezon serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” wpadnie na Amazon Prime Video już 29 sierpnia.